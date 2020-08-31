15:04  31 серпня
Партія "Команда Симчишина" вирішила йти на місцеві вибори
16:05  31 серпня
Давид Арахамія розповів, у скільки обходиться кандидатам передвиборна кампанія
17:54  31 серпня
В зоні ООС упродовж доби зберігалася тиша - штаб
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2020, 15:31 9

У Миколаївській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 23 га

31 серпня 2020, 15:31 9
Читайте также на русском языке
На допомогу для гасіння лісу залучили квадрокоптер і кілька одиниць спецтехніки
На допомогу для гасіння лісу залучили квадрокоптер і кілька одиниць спецтехніки
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Миколаївській області спалахнула велика пожежа на відкритій території у Вознесенському районі. Загрози розповсюдження пожежі на населені пункти та лісові масиви немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

31 серпня о 09:45 надійшло повідомлення про займання сухої трави, очерету та чагарників на відкритій території поблизу селищ Дмитрівка, Новопристань, Яструбинове Вознесенського району Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що загальна площа пожежі становить 23 га. До його гасіння залучено п’ять одиниць техніки і 20 осіб.

На допомогу направлено оперативну групу у складі п’яти осіб з квадрокоптером.

Станом на 13:00 пожежу локалізовано на площі 23 га (декількома осередками), до її гасіння загалом залучено 11 одиниць техніки (6 - від ДСНС), 32 особи (з них 24 рятувальники, 7 - місцевого населення), а також 3 трактори та водовозка", - повідомляють рятувальники.

Зазначається, що о 14:45 пожежу сухої трави, чагарників та очерету у Вознесенському районі ліквідовано на площі 23 га.

Нагадаємо, що у Харківській області у Дергачівському районі сталася пожежа на підприємстві з виробництва гумових виробів. Пожежа виникла в складському приміщенні, де зберігалися вироби.

Миколаївська ОДА пожежа рятувальники ДСНС Миколаїв
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »