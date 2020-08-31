У Миколаївській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 23 га

На допомогу для гасіння лісу залучили квадрокоптер і кілька одиниць спецтехніки

На допомогу для гасіння лісу залучили квадрокоптер і кілька одиниць спецтехніки

Фото: Facebook

У Миколаївській області спалахнула велика пожежа на відкритій території у Вознесенському районі. Загрози розповсюдження пожежі на населені пункти та лісові масиви немає.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

31 серпня о 09:45 надійшло повідомлення про займання сухої трави, очерету та чагарників на відкритій території поблизу селищ Дмитрівка, Новопристань, Яструбинове Вознесенського району Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що загальна площа пожежі становить 23 га. До його гасіння залучено п’ять одиниць техніки і 20 осіб.

На допомогу направлено оперативну групу у складі п’яти осіб з квадрокоптером.

Станом на 13:00 пожежу локалізовано на площі 23 га (декількома осередками), до її гасіння загалом залучено 11 одиниць техніки (6 - від ДСНС), 32 особи (з них 24 рятувальники, 7 - місцевого населення), а також 3 трактори та водовозка", - повідомляють рятувальники.

Зазначається, що о 14:45 пожежу сухої трави, чагарників та очерету у Вознесенському районі ліквідовано на площі 23 га.

Нагадаємо, що у Харківській області у Дергачівському районі сталася пожежа на підприємстві з виробництва гумових виробів. Пожежа виникла в складському приміщенні, де зберігалися вироби.