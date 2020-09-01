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На Донбасі від початку доби зберігається тиша – штаб
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01 вересня 2020, 17:56 1

На Донбасі від початку доби зберігається тиша – штаб

01 вересня 2020, 17:56 1
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Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає
Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Також триває ліквідація пожежі, що виникла на Луганщині внаслідок загоряння сухої трави та чагарнику. Підрозділи Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню на площі близько 5 га. Залучено більше 20 одиниць техніки та особовий склад у кількості 90 чоловік. Загрози розповсюдженню пожежі на населені пункти немає.

У прифронтових районах саперами ДСНС розмінувано більше 8 га території та передано на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 21 будинок. Ще на 29 об’єктах роботи продовжуються.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Нагадаємо, за попередню добу, 31 серпня, штаб ООС зафіксував два випадки порушення режиму повного припинення вогню із боку збройних формувань Російської Федерації.

Донбас ООС мінування пожежа обстріли штаб Донецька область Луганська область
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