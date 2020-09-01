На Донбасі від початку доби зберігається тиша – штаб
Від початку поточної доби порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Також триває ліквідація пожежі, що виникла на Луганщині внаслідок загоряння сухої трави та чагарнику. Підрозділи Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню на площі близько 5 га. Залучено більше 20 одиниць техніки та особовий склад у кількості 90 чоловік. Загрози розповсюдженню пожежі на населені пункти немає.
У прифронтових районах саперами ДСНС розмінувано більше 8 га території та передано на знищення 94 вибухонебезпечних предмети.
Окрім цього, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 21 будинок. Ще на 29 об’єктах роботи продовжуються.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 1 вересня 2020 р.
Нагадаємо, за попередню добу, 31 серпня, штаб ООС зафіксував два випадки порушення режиму повного припинення вогню із боку збройних формувань Російської Федерації.