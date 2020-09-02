На Прикарпатті палало підприємство

Площа пожежі становила близько 2500 квадратних метрів

Площа пожежі становила близько 2500 квадратних метрів

Фото: ДСНС

У селі Тустань Івано-Франківської області сталася пожежа в будівлі одного з підприємств.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Facebook.

Зазначається, що інцидент відбувся в будівлі свинокомплексу, на території якого перебуває близько 28-30 тисяч тварин, але працівники не одразу повідомили про загоряння.

"Оскільки повідомлення про пожежу не було своєчасним, на час прибуття перших підрозділів вже спостерігався відкритий вогонь на великій площі", – написали в ДСНС.

Зокрема, площа пожежі становила близько 2500 квадратних метрів. Відомо, що по прибуттю рятувальників на місце інцидентів уже спостерігався відкритий вогонь на великій площі. Загалом, для ліквідації пожежі залучили 52 рятувальники та 17 одиниць техніки.

Як відомо, днями у Миколаївській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 23 га.