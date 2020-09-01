Активісти під Кабміном вимагають відставки міністра освіти
Серед присутніх - представники ВНЗ
Серед присутніх - представники ВНЗ
Активісти прийшли під будівлю Кабінету міністрів з акцією проти в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.
Про це передає RegioNews з посиланням на "Еспресо".
Серед тих, хто прийшов - представники ВНЗ, науковці.Головна вимога активістів — усунути з посади Сергія Шкарлета.
Активісти тримають плакати "Шева проти Шкарлета", "Рукописи не горять, а плагіатор погорів".
Нагадаємо, 25 червня Кабмін призначив Сергія Шкарлета виконувачем обов`язків міністра освіти і науки.
Нещодавно очільник Міносвіти Шкарлет вкотре попався на "суцільному плагіаті".
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