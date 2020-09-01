Активісти під Кабміном вимагають відставки міністра освіти

Серед присутніх - представники ВНЗ

Серед присутніх - представники ВНЗ

Фото з відкритих джерел

Активісти прийшли під будівлю Кабінету міністрів з акцією проти в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Еспресо".

Серед тих, хто прийшов - представники ВНЗ, науковці.Головна вимога активістів — усунути з посади Сергія Шкарлета.

Активісти тримають плакати "Шева проти Шкарлета", "Рукописи не горять, а плагіатор погорів".

Нагадаємо, 25 червня Кабмін призначив Сергія Шкарлета виконувачем обов`язків міністра освіти і науки.

Нещодавно очільник Міносвіти Шкарлет вкотре попався на "суцільному плагіаті".