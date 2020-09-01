Активисты под Кабмином требуют отставки министра образования
Среди присутствующих - представители ВУЗов
Среди присутствующих - представители ВУЗов
Активисты пришли под здание Кабинета министров с акцией против и.о. министра образования Сергея Шкарлета.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Эспрессо".
Среди тех, кто пришел - представители ВУЗов, ученые. Главное требование активистов — отстранить от должности Сергея Шкарлета.
Активисты держат плакаты "Шева против Шкарлета", "Рукописи не горят, а плагиатор погорел".
Напомним, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Недавно глава Минобразования Шкарлет в очередной раз попался на "сплошном плагиате".
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