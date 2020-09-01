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01 сентября 2020, 10:18 5

Активисты под Кабмином требуют отставки министра образования

01 сентября 2020, 10:18 5
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Среди присутствующих - представители ВУЗов
Среди присутствующих - представители ВУЗов
Фото из открытых источников
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Активисты пришли под здание Кабинета министров с акцией против и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Эспрессо".

Среди тех, кто пришел - представители ВУЗов, ученые. Главное требование активистов — отстранить от должности Сергея Шкарлета.

Активисты держат плакаты "Шева против Шкарлета", "Рукописи не горят, а плагиатор погорел".

Напомним, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Недавно глава Минобразования Шкарлет в очередной раз попался на "сплошном плагиате".

Кабмин образование Министерство правительство активисты
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