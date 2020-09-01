Активисты под Кабмином требуют отставки министра образования

Среди присутствующих - представители ВУЗов

Среди присутствующих - представители ВУЗов

Фото из открытых источников

Активисты пришли под здание Кабинета министров с акцией против и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Эспрессо".

Среди тех, кто пришел - представители ВУЗов, ученые. Главное требование активистов — отстранить от должности Сергея Шкарлета.

Активисты держат плакаты "Шева против Шкарлета", "Рукописи не горят, а плагиатор погорел".

Напомним, 25 июня Кабмин назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Недавно глава Минобразования Шкарлет в очередной раз попался на "сплошном плагиате".