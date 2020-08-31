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31 серпня 2020, 14:59 16

На Закарпатті СБУ зупинила контрабанду культурних цінностей

31 серпня 2020, 14:59 16
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Чоловік перевозив монети і книги у коробках з-під цукерок
Чоловік перевозив монети і книги у коробках з-під цукерок
Фото: Facebook
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В Закарпатській області співробітники СБУ попередили контрабанду до Євросоюзу колекції культурних цінностей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ Закарпатської області, передає RegioNews.

За даними слідства, громадянин України хотів незаконно перевезти через митний кордон колекцію старовинних книг та монет ХІХ століття.

Закордонного покупця він збирався підшукати після переправлення раритетів. Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перетину митного кордону у пункті пропуску "Тиса””, - йдеться в повідомленні.

У нього було вилучено колекцію із 131 монет та 4 книг, він приховав їх у коробках з-під цукерок та у продуктах харчування.

Наразі їх точна культурна цінність та вартість встановлюється експертизою. Тривають слідчі дії”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ зберігла життя київському ІТ-бізнесмену: на нього готувався замах.

СБУ поліція Ужгород контрабанда слідство Закарпаття
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