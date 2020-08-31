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31 серпня 2020, 14:01 12

Поліція Харківщини місяць охоронятиме село, з якого хочуть виселити ромів

31 серпня 2020, 14:01 12
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Правоохоронці вживають заходів щодо недопущення продовження конфлікту
Правоохоронці вживають заходів щодо недопущення продовження конфлікту
Фото: Нацполіція
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Поліція посилила охорону в селі Андріївка Харківської області, де сталися сутички під час акції біля поселення ромів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, були виділені додаткові сили для посилення охорони публічного порядку та стабілізації ситуації.

Співробітники полку поліції особливого призначення цілодобово протягом місяця слідкуватимуть за правопорядком в селищі”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня на Харківщині конфлікт місцевих жителів з ромами переріс у зіткнення.

Пізніше поліція Харківщини порушила справу через конфлікт місцевих жителів з ромами.

поліція зіткнення справа Харківська область охорона
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