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31 серпня 2020, 13:46 32

СБУ зберігла життя київському ІТ-бізнесмену: на нього готувався замах

31 серпня 2020, 13:46 32
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Зловмисник оцінив життя партнера у п‘ять тисяч доларів
Зловмисник оцінив життя партнера у п‘ять тисяч доларів
Фото: СБУ
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Служба безпеки України попередила замовне вбивство київського ІТ-комерсанта і затримала замовника. Мешканець Києва підшукував кілера для вбивства бізнес-партнера.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, передає RegioNews.

Замовник мав конфлікт з потерпілим через спільні оборудки у відомій компанії, що займалася криптовалютами і має деякі ознаки так званої "фінансової піраміди", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели у Голосіївському районі Києва імітацію зникнення, а потім вбивства жертви, після чого повідомили про його виконання.

Силовики затримали замовника в Одесі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після передачі "кілеру" другої частини винагороди та його фотозвіту про виконання вбивства.

У межах розпочатого кримінального провадження зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.

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