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31 серпня 2020, 13:57 9

У Одесі судитимуть двох керівників митниці

31 серпня 2020, 13:57 9
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Посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років
Посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років
Рixabay
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Два керівники Одеської митниці постануть перед судом за одержання 2 200 доларів США неправомірної вигоди.

Як передає RegioNews з посиланням на УНН, про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"До суду направлено обвинувальний акт відносно двох керівників відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби за фактами одержання ними неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Слідством установлено, що два керівники відділів митного оформлення Одеської митниці Держмитслужби налагодили схему систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців за нестворення штучних перешкод при розмитненні товарів. Так, вони визначили транш у сумі від 100 до 300 доларів США за кожен контейнер в залежності від кількості найменувань товарів.

Слідчими задокументовано одержання службовцями митниці 2 200 доларів США.

У разі доведення судом вини посадовцям митниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулого тижня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.

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