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29 серпня 2020, 18:27 7

Бойовики за день двічі порушили перемир’я в зоні ООС

29 серпня 2020, 18:27 7
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На переважній більшості ділянок обстрілів не зафіксовано
На переважній більшості ділянок обстрілів не зафіксовано
Фото: flickr
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Від початку доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 випадки порушення перемир’я.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали”, - йдеться в повідомленні.

Також виявлено факт інженерного обладнання позицій бойовиками в бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

За добу сапери ДСНС розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 145 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби бойовики під Авдіївкою стріляли з гранатомета, бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

ООС війна обстріли штаб АТО звіт
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