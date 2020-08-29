Бойовики за день двічі порушили перемир’я в зоні ООС
Від початку доби у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 випадки порушення перемир’я.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали”, - йдеться в повідомленні.
Також виявлено факт інженерного обладнання позицій бойовиками в бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
За добу сапери ДСНС розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 145 знайдених вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, минулої доби бойовики під Авдіївкою стріляли з гранатомета, бойових втрат і поранень серед українських військових не було.