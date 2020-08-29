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29 августа 2020, 18:27 7

Боевики за день дважды нарушили перемирие в зоне ООС

29 августа 2020, 18:27 7
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На большинстве участков обстрелов не зафиксировано
На большинстве участков обстрелов не зафиксировано
Фото: flickr
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С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 случая нарушения перемирия.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Зайцево задокументирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельные, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Также выявлен факт инженерного оборудования позиций боевиками в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

За сутки саперы ГСЧС разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 145 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутеки боевики под Авдеевкой стреляли из гранатомета, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

ООС война обстрелы штаб АТО сводка
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