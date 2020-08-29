Боевики за день дважды нарушили перемирие в зоне ООС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 случая нарушения перемирия.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Вблизи Зайцево задокументирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельные, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.
Также выявлен факт инженерного оборудования позиций боевиками в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
За сутки саперы ГСЧС разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 145 найденных взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутеки боевики под Авдеевкой стреляли из гранатомета, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.