Боевики за день дважды нарушили перемирие в зоне ООС

На большинстве участков обстрелов не зафиксировано

На большинстве участков обстрелов не зафиксировано

Фото: flickr

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 случая нарушения перемирия.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Зайцево задокументирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельные, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Также выявлен факт инженерного оборудования позиций боевиками в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

За сутки саперы ГСЧС разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 145 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутеки боевики под Авдеевкой стреляли из гранатомета, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.