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В зоні ООС від початку доби зберігалася "тиша” - штаб
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29 серпня 2020, 10:02 7

В зоні ООС від початку доби зберігалася "тиша” - штаб

29 серпня 2020, 10:02 7
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В штабі запевняють, що ситуація на лінії розмежування залишається повністю контрольованою
В штабі запевняють, що ситуація на лінії розмежування залишається повністю контрольованою
Фото: flickr
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Від початку поточної доби 29 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони”, - йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, минулої доби бойовики під Авдіївкою стріляли з гранатомета, бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

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