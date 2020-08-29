В зоні ООС від початку доби зберігалася "тиша” - штаб

В штабі запевняють, що ситуація на лінії розмежування залишається повністю контрольованою

В штабі запевняють, що ситуація на лінії розмежування залишається повністю контрольованою

Фото: flickr

Від початку поточної доби 29 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони”, - йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, минулої доби бойовики під Авдіївкою стріляли з гранатомета, бойових втрат і поранень серед українських військових не було.