Доба в ООС: під Авдіївкою стріляли з гранатомета

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, 27 серпня, збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу, ніхто з українських воїнів не постраждав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Авдіївки ворог зробив кілька пострілів з підствольного і ручного протитанкового гранатометів.

"Ця вогнева провокація противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - відзначили в штабі ООС.

Наголошується, що українські військові дотримуються режиму тиші і знаходяться напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю.

З початку поточної доби, 28 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовані.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині зафіксували одне порушення режиму "тиші".