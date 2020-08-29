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В зоне ООС с начала суток сохранялась "тишина" - штаб
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29 августа 2020, 10:02 8

В зоне ООС с начала суток сохранялась "тишина" - штаб

29 августа 2020, 10:02 8
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В штабе уверяют, что ситуация на линии разграничения остается полностью контролируемой
В штабе уверяют, что ситуация на линии разграничения остается полностью контролируемой
Фото: flickr
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С начала текущих суток 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - добавили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутеки боевики под Авдеевкой стреляли из гранатомета, боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Донбасс ООС война штаб АТО сводка
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