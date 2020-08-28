Резніков знову нагадав, за яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі

Він вважає, що вибори в ОРДЛО можуть бути призначені окремим законом

Він вважає, що вибори в ОРДЛО можуть бути призначені окремим законом

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резников вважає, що вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей проводити необхідно, але сьогодні для цього немає умов.

Про це чиновник сказав після засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, передає RegioNews з посиланням на " Укрінформ".

"Моя позиція: у ОРДЛО треба проводити вибори після того, як звідти будуть виведені іноземні війська, як відбудеться роззброєння, демілітаризація, виведення всіх незаконних збройних формувань, встановлений конституційний порядок", - заявив Резніков.

За його словами, це дозволить приїхати моніторинговій місії від ОБСЄ, щоб засвідчити, що вибори там відбулися за законом і Конституцією України, за Копенгагенським стандартам та з дотриманням свободи голосування.

Проте зараз, за словами Резнікова, це неможливо забезпечити.

"За моєю інформацією, там продовжують перебувати російські війська, їхні найманці, тому сьогодні там точно не можуть бути проведені вибори, тому що ні одна моніторингова місія не приїде туди, бо там небезпечно... Тому спочатку безпеки виконання умов Мінських угод, які прописані, тоді можна говорити про призначення виборів", - підкреслив Резніков.

Водночас він акцентував на тому, що вибори в ОРДЛО можуть бути призначені окремим законом, про що йдеться в комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей і в законі про особливості місцевого самоврядування.

"Парламент України повинен ухвалити окремий закон про дострокові вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, і за цим законом там можуть бути проведені вибори. Постанова ВР регулює вибори на підконтрольних уряду територіях. Це абсолютно різні документи правового характеру і з різними юридичними наслідками", - пояснив віце-прем'єр.