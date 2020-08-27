В зоні ООС порушень режиму "тиші” не виявлено - штаб
Ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою
Ситуація на лінії розмежування залишається контрольованою
Від початку доби на Донбасі порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки”, - йдеться в повідомленні.
Серед українських військових бойових втрат і поранень немає.
За минулу добу сапери розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 154 знайдених вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксували одне порушення режиму "тиші".
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