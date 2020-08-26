В зоні ООС минув місяць від початку перемир’я

За минулу добу обстрілів та жертв не було

За минулу добу обстрілів та жертв не було

Фото: flickr

26 серпня завершується перший місяць, відколи вступив у силу повний і всеосяжний режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Повідомляється, що за цей період часу на переважній більшості ділянок відповідальності українських військ обстрілів з боку противника не фіксувалося.

У смугах відповідальності наших бойових бригад українськими військовослужбовцями були задокументовані поодинокі неприцільні постріли, які носили провокативний характер. Внаслідок ворожого вогню, у лавах Об’єднаних сил не було бойових втрат і поранень. За місяць на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку застосування важкого озброєння”, - повідомили а штабі.

За даними штабу, від початку доби на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає.

За минулу добу сапери розмінували більше семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 134 знайдених вибухонебезпечних предмети”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє військових, також бойовики порушили режим тиші поблизу хутору Вільний.