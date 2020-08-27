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27 серпня 2020, 14:36 3

На Донеччині виявлено великий схрон зі зброєю та боєприпасами - СБУ

27 серпня 2020, 14:36 3
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Схрон був облаштований бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району операції Об'єднаних сил
Схрон був облаштований бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району операції Об'єднаних сил
Фото: СБУ
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Служба безпеки виявила в селищі Волноваського району на Донеччині схрон зі зброєю та боєприпасами. Арсенал був схований у покинутій будівлі старої ферми.

Про це йдеться в повідомленні пресцентра СБУ, передає RegioNews.

Оперативники спецслужби вилучили зі схрону 20 кілограмів пластиду, 10 протитанкових мін ПТМ-62, 4 протипіхотні вистрибуючі осколкові міни ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 та РПГ-6", - йдеться у повідомленні.

У схованці правоохоронці також виявили два протитанкові гранатомети РПГ-26, два постріли до гранатомету СПГ-9, автомат Калашникова, танковий кулемет Калашникова, майже 23 тисячі набоїв різного калібру та десять метрів бікфордового шнура.

За оперативною інформацією, схрон був облаштований у 2014-2015 роках бійцями добровольчого батальйону, який вийшов з району операції Об'єднаних сил.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон, та цілей використання арсеналу.

Раніше повідомлялось, що Офіс генпрокурора направив до суд звинувачення стосовно підполковника одного із регіональних органів Служби безпеки України.

ОРДЛО Донбас СБУ зброя військові
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