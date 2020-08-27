Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували одне порушення режиму "тиші"
За минулу добу у штабі ООС задокументували 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як передає RegioNews, про це повідомляють у штабі ООС.
Так, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунали біля Мар'їнки. Оскільки ворожі провокації не несли загрози українським воїнам, вогонь у відповідь не відкривався.
У штабі також зазначають, что від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.
"Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє військових, також бойовики порушили режим тиші поблизу хутору Вільний.