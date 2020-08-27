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Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували одне порушення режиму "тиші"
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27 серпня 2020, 08:19 3

Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували одне порушення режиму "тиші"

27 серпня 2020, 08:19 3
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Втрат серед особового складу немає
Втрат серед особового складу немає
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу у штабі ООС задокументували 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у штабі ООС.

Так, декілька пострілів зі стрілецької зброї пролунали біля Мар'їнки. Оскільки ворожі провокації не несли загрози українським воїнам, вогонь у відповідь не відкривався.

У штабі також зазначають, что від початку поточної доби, 27 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

"Українські військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє військових, також бойовики порушили режим тиші поблизу хутору Вільний.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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