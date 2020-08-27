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В зоне ООС нарушений режима "тишины" не обнаружено - штаб
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27 августа 2020, 17:53 2

В зоне ООС нарушений режима "тишины" не обнаружено - штаб

27 августа 2020, 17:53 2
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Ситуация на линии разграничения остается контролируемой
Ситуация на линии разграничения остается контролируемой
Фото: flickr
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С начала суток на Донбассе нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

За прошедшие сутки саперы разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 154 найденных взрывоопасных предмета.

Наопмним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины".

ООС АТО обстрел война Донбасс
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