В зоне ООС нарушений режима "тишины" не обнаружено - штаб
Ситуация на линии разграничения остается контролируемой
Ситуация на линии разграничения остается контролируемой
С начала суток на Донбассе нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.
За прошедшие сутки саперы разминировали более семи гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 154 найденных взрывоопасных предмета.
Наопмним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины".
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