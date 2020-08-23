Київ та ще 15 областей не готові до ослаблення карантину

Рівень захворюваності не відповідає необхідним критеріям

Рівень захворюваності не відповідає необхідним критеріям

Фото: з відкритих джерел

Епідемічні показники залишаються завищеними в Києві і 15 областях України. Це не дозволяє цим регіонам послабити карантин, введений через пандемію коронавіруса.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Так, до ослаблення карантину не готові:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за добу виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом

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