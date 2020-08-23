Київ та ще 15 областей не готові до ослаблення карантину
Рівень захворюваності не відповідає необхідним критеріям
Рівень захворюваності не відповідає необхідним критеріям
Епідемічні показники залишаються завищеними в Києві і 15 областях України. Це не дозволяє цим регіонам послабити карантин, введений через пандемію коронавіруса.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.
Так, до ослаблення карантину не готові:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за добу виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом
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