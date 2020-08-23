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23 серпня 2020, 17:46 3

Київ та ще 15 областей не готові до ослаблення карантину

23 серпня 2020, 17:46 3
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Рівень захворюваності не відповідає необхідним критеріям
Рівень захворюваності не відповідає необхідним критеріям
Фото: з відкритих джерел
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Епідемічні показники залишаються завищеними в Києві і 15 областях України. Це не дозволяє цим регіонам послабити карантин, введений через пандемію коронавіруса.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Так, до ослаблення карантину не готові:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Житомирська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Тернопільська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за добу виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом

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Київ Україна коронавірус карантин інфекції
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