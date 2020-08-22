На Полтавщині в аварії загинули двоє дітей та дорослий
Сьогодні вночі в Полтавській області сталося два ДТП - в Полтавському та Глобинському районах. У результаті аварій загинули двоє малолітніх дітей і один дорослий. Ще четверо людей з травмами різного рівня тяжкості перебувають у медичних установах.
Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Так, у Полтавському районі в ДТП потрапили автомобіль Volvo S60 під керуванням водія 1990 року народження і вантажний автомобіль MAN під керуванням водія 1994 р.
В результаті зіткнення від отриманих травм на місці загинули водій і пасажири легковика. Жінка, яка перебувала в автомобілі отримала ушкодження і у важкому стані доставлена в першу клінічну лікарню Полтави.
У Глобинському районі місцевий житель, керуючи мопедом "Альфа" не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП водій мопеда отримав травми і був доставлений в місцеву лікарню.
Причини та обставини двох ДТП з'ясовує поліція.
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині сталося смертельне ДТП з фурою: загинули двоє людей.