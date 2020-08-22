10:22  22 серпня
В Україні черговий антирекорд Covid-19: за добу виявили понад 2300 нових випадків
11:16  22 серпня
СБУ у Запоріжжі викрила фірму, що займалась аферами із комунальною землею
10:09  22 серпня
Ситуація в ООС: обстрілів і провокацій з боку бойовиків не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2020, 12:41 4

На Полтавщині в аварії загинули двоє дітей та дорослий

22 серпня 2020, 12:41 4
Читайте также на русском языке
Ще четверо людей перебувають у лікарнях
Ще четверо людей перебувають у лікарнях
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вночі в Полтавській області сталося два ДТП - в Полтавському та Глобинському районах. У результаті аварій загинули двоє малолітніх дітей і один дорослий. Ще четверо людей з травмами різного рівня тяжкості перебувають у медичних установах.

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Так, у Полтавському районі в ДТП потрапили автомобіль Volvo S60 під керуванням водія 1990 року народження і вантажний автомобіль MAN під керуванням водія 1994 р.

В результаті зіткнення від отриманих травм на місці загинули водій і пасажири легковика. Жінка, яка перебувала в автомобілі отримала ушкодження і у важкому стані доставлена в першу клінічну лікарню Полтави.

У Глобинському районі місцевий житель, керуючи мопедом "Альфа" не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП водій мопеда отримав травми і був доставлений в місцеву лікарню.

Причини та обставини двох ДТП з'ясовує поліція.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині сталося смертельне ДТП з фурою: загинули двоє людей.

ДТП поліція події діти Нацполіція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »