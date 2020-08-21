09:44  21 серпня
В Україні за весь час пандемії зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків COVID-19
16:47  21 серпня
Миколаївські "Слуги народу" представили команду, яка піде на місцеві вибори
17:31  21 серпня
На Донбасі від початку доби зберігається тиша
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2020, 15:16 2

Нардеп від "Слуги народу" виступив за проведення місцевих виборів на Донбасі й у Криму

21 серпня 2020, 15:16 2
Читайте также на русском языке
За його словами, у Мінських домовленостях немає нічого про вибори у 2020 році
За його словами, у Мінських домовленостях немає нічого про вибори у 2020 році
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від партії "Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що підтримує проведення місцевих виборів по всій території України. Йдеться також про окуповані райони Донбасу та анексований Росією Крим.

Як повідомляє RegioNews, про це він написав у Facebook.

Так Яременко прокоментував вимогу Росії про скасування постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів у 2020 році й заявив, що жодна постанова Верховної Ради не має відповідати Мінським домовленостям, оскільки вони не ратифіковані парламентом.

"У Мінських домовленостях немає нічого про місцеві вибори в Україні в 2020 році. Згадки про вибори там є щодо 2015 року. Це рік, коли Росія порушила Мінські домовленості в частині зміни лінії розмежування в районі Дебальцева", – написав він.

Однак водночас нардеп не заперечив можливості проведення виборів на окупованих територіях.

"Але переговори так переговори: особисто я не проти місцевих виборів на всій території України. Зокрема й Донбас і Крим", – додав нардеп.

Як повідомлялося, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що вибори на окупованій частині Донбасу не відбудуться, тому що там багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підпорядковуються, адже вони просто заробляють гроші.

вибори Донбас нардеп війна війська
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »