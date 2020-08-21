Нардеп від "Слуги народу" виступив за проведення місцевих виборів на Донбасі й у Криму

За його словами, у Мінських домовленостях немає нічого про вибори у 2020 році

За його словами, у Мінських домовленостях немає нічого про вибори у 2020 році

Народний депутат від партії "Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що підтримує проведення місцевих виборів по всій території України. Йдеться також про окуповані райони Донбасу та анексований Росією Крим.

Як повідомляє RegioNews, про це він написав у Facebook. Так Яременко прокоментував вимогу Росії про скасування постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів у 2020 році й заявив, що жодна постанова Верховної Ради не має відповідати Мінським домовленостям, оскільки вони не ратифіковані парламентом. "У Мінських домовленостях немає нічого про місцеві вибори в Україні в 2020 році. Згадки про вибори там є щодо 2015 року. Це рік, коли Росія порушила Мінські домовленості в частині зміни лінії розмежування в районі Дебальцева", – написав він. Однак водночас нардеп не заперечив можливості проведення виборів на окупованих територіях. "Але переговори – так переговори: особисто я не проти місцевих виборів на всій території України. Зокрема й Донбас і Крим", – додав нардеп. Як повідомлялося, голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що вибори на окупованій частині Донбасу не відбудуться, тому що там багато "заробітчан зі зброєю", які нікому не підпорядковуються, адже вони просто заробляють гроші.

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