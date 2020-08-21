09:44  21 августа
В Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19
16:47  21 августа
Николаевские "Слуги народа" представили команду, которая пойдет на местные выборы
17:31  21 августа
На Донбассе с начала суток соблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
21 августа 2020, 17:31 3

На Донбассе с начала суток соблюдается тишина

21 августа 2020, 17:31 3
Читайте також українською мовою
Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений
Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, сегодня, в рамках выполнения задачи по результатам оперативно-поисковых мероприятий, в с. Юрьевка Донецкой области обнаружено два тайника с подозрительными предметами, похожими на боеприпасы или взрывчатые вещества. Были вызваны взрывотехники ГСЧС, которые идентифицировали около десяти взрывоопасных предметов, в том числе противотанковые мины ТМ-62 и выстрелы к ручному противотанковому гранатомету. Продолжаются следственные действия.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 21 августа 2020 г.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС оружие военные обстрелы штаб ГСЧС
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В поездах "Укрзализныци" введут военизированную охрану
21 августа 2020, 17:15
Нардеп от "Слуги народа" выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму
21 августа 2020, 15:16
У Порошенко призывают присвоить Героя Украины погибшему морпеха Журавлю
21 августа 2020, 11:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »