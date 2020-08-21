На Донбассе с начала суток соблюдается тишина

Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений

Среди украинских защитников нет боевых потерь и ранений

Фото: Facebook

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, сегодня, в рамках выполнения задачи по результатам оперативно-поисковых мероприятий, в с. Юрьевка Донецкой области обнаружено два тайника с подозрительными предметами, похожими на боеприпасы или взрывчатые вещества. Были вызваны взрывотехники ГСЧС, которые идентифицировали около десяти взрывоопасных предметов, в том числе противотанковые мины ТМ-62 и выстрелы к ручному противотанковому гранатомету. Продолжаются следственные действия.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.