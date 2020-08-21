На Донбассе с начала суток соблюдается тишина
С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Также в районе проведения операции должным образом выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил.
В частности, сегодня, в рамках выполнения задачи по результатам оперативно-поисковых мероприятий, в с. Юрьевка Донецкой области обнаружено два тайника с подозрительными предметами, похожими на боеприпасы или взрывчатые вещества. Были вызваны взрывотехники ГСЧС, которые идентифицировали около десяти взрывоопасных предметов, в том числе противотанковые мины ТМ-62 и выстрелы к ручному противотанковому гранатомету. Продолжаются следственные действия.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 21 августа 2020 г.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.