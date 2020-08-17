Малюська показав камери Київського СІЗО, які відремонтували за гроші з VIPів
Вже відремонтовано п'ять камер
Вже відремонтовано п'ять камер
Міністр юстиції Денис Малюська виклав фото, де показав п'ять камер в Київському СІЗО, які вже відремонтовано за гроші виручені від платних камер.
Фото камер міністр показав у Facebook, передає RegioNews.
Здійснюєте злочин і не готові платити за платні камери в СІЗО? Ок, ми продовжуємо готувати безкоштовні... в Київському СІЗО закінчився черговий ремонт двох безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер. Результати - на фото", - написав Малюська.
За його словами, на ремонт не були витрачені кошти платників податків.
Нагадаємо, Мін'юст оголосив "великий розпродаж" в'язниць Києва, Львова та Одеси.
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