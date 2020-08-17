Малюська показав камери Київського СІЗО, які відремонтували за гроші з VIPів

Фото камер міністр показав у Facebook, передає RegioNews.

Здійснюєте злочин і не готові платити за платні камери в СІЗО? Ок, ми продовжуємо готувати безкоштовні... в Київському СІЗО закінчився черговий ремонт двох безкоштовних камер за рахунок надходжень від платних камер. Результати - на фото", - написав Малюська.