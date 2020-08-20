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20 серпня 2020, 11:34 10

На Харківщині скасували шкільні лінійки 1 вересня

20 серпня 2020, 11:34 10
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В регіоні несприятлива епідеміологічна ситуація
В регіоні несприятлива епідеміологічна ситуація
Фото: flickr
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У школах Харківської області у зв’язку із поширенням коронавірусу не будуть проводити урочисті шкільні лінійки 1 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА, передає RegioNews.

За інформацією Департаменту науки і освіти, лінійок 1 вересня в школах області не буде. Їх не рекомендувало проводити Міністерство освіти", - йдеться в повідомленні.

В облдержадміністрації додали, що цю інформацію вже донесли до відома керівництва шкіл області.

Інформації про те, чи будуть проводити урочистості 1 вересня у школах міста Харкова, поки немає.

Нагадаємо, Кличко запевнив, що навчальний рік 1 вересня розпочнеться у "зрозумілому" форматі.

коронавірус карантин Харьків школи ОДА Харківська область 1 вересня
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