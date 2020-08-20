На Харківщині скасували шкільні лінійки 1 вересня
В регіоні несприятлива епідеміологічна ситуація
В регіоні несприятлива епідеміологічна ситуація
У школах Харківської області у зв’язку із поширенням коронавірусу не будуть проводити урочисті шкільні лінійки 1 вересня.
Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА, передає RegioNews.
За інформацією Департаменту науки і освіти, лінійок 1 вересня в школах області не буде. Їх не рекомендувало проводити Міністерство освіти", - йдеться в повідомленні.
В облдержадміністрації додали, що цю інформацію вже донесли до відома керівництва шкіл області.
Інформації про те, чи будуть проводити урочистості 1 вересня у школах міста Харкова, поки немає.
Нагадаємо, Кличко запевнив, що навчальний рік 1 вересня розпочнеться у "зрозумілому" форматі.
Кличко запевнив, що навчальний рік 1 вересня розпочнеться у "зрозумілому" форматіВсі новини »
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