На Харківщині скасували шкільні лінійки 1 вересня

В регіоні несприятлива епідеміологічна ситуація

В регіоні несприятлива епідеміологічна ситуація

Фото: flickr

У школах Харківської області у зв’язку із поширенням коронавірусу не будуть проводити урочисті шкільні лінійки 1 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА, передає RegioNews.

За інформацією Департаменту науки і освіти, лінійок 1 вересня в школах області не буде. Їх не рекомендувало проводити Міністерство освіти", - йдеться в повідомленні.

В облдержадміністрації додали, що цю інформацію вже донесли до відома керівництва шкіл області.

Інформації про те, чи будуть проводити урочистості 1 вересня у школах міста Харкова, поки немає.

Нагадаємо, Кличко запевнив, що навчальний рік 1 вересня розпочнеться у "зрозумілому" форматі.