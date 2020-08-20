В Харьковской области отменили школьные линейки 1 сентября

В регионе неблагоприятная эпидемиологическая ситуация

В регионе неблагоприятная эпидемиологическая ситуация

Фото: flickr

В школах Харьковской области в связи с распространением коронавируса не будут проводить торжественные школьные линейки 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает RegioNews.

По информации Департамента науки и образования, линеек 1 сентября в школах области не будет. Их не рекомендовало проводить Министерство образования", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации добавили, что эту информацию уже донесли до сведения руководства школ области.

Информации о том, будут ли проводить торжества 1 сентября в школах города Харькова, пока нет.

Напомним, Кличко заверил, что учебный год 1 сентября начнется в "понятном" формате.