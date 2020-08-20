В Харьковской области отменили школьные линейки 1 сентября
В регионе неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
В регионе неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
В школах Харьковской области в связи с распространением коронавируса не будут проводить торжественные школьные линейки 1 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает RegioNews.
По информации Департамента науки и образования, линеек 1 сентября в школах области не будет. Их не рекомендовало проводить Министерство образования", - говорится в сообщении.
В облгосадминистрации добавили, что эту информацию уже донесли до сведения руководства школ области.
Информации о том, будут ли проводить торжества 1 сентября в школах города Харькова, пока нет.
Напомним, Кличко заверил, что учебный год 1 сентября начнется в "понятном" формате.
Кличко заверил, что учебный год 1 сентября начнется в "понятном" форматеВсе новости »
20 августа 2020, 11:04Масштабный пожар под Харьковом тушили около 12 часов - ГСЧС
20 августа 2020, 10:14"Люди не имеют за что жить": мэр Самбора просит ослабить в городе карантин
20 августа 2020, 10:10
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Львов на низком старте. Кто решил бросить вызов "вечному" мэру Садовому
Черниговские парадоксы: как мэр Атрошенко съедает рейтинг "Слуги народа"