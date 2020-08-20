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20 серпня 2020, 10:14 7

Масштабну пожежу під Харковом гасили майже 12 годин - ДСНС

20 серпня 2020, 10:14 7
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Горів склад гумових виробів
Горів склад гумових виробів
Фото: ДСНС
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У Харківській області у Дергачівському районі ввечері 19 серпня сталася пожежа на підприємстві з виробництва гумових виробів. Пожежа виникла в складському приміщенні, де зберігалися вироби.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

19 серпня о 18:28 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у виробничо-складському приміщенні підприємства з виробництва гумових виробів за адресою: Харківська область, Дергачівський район, село Безруки, вул. Шевченка, 20а", - сказано в повідомленні.

Вогонь майже миттєво охопив значну площу і швидко поширювався.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився на площу 1000 кв. м. Горіло складське приміщення з готовою продукцією з гуми, дах цеху лиття і частина швейного цеху. В 19:56 пожежники локалізували його.

На гасіння вогню рятувальники подали 10 пожежних стволів і в 19:56 локалізували його. Лише в 6:55 на наступний день, приклавши багато зусиль, пожежникам вдалося остаточно ліквідувати цю пожежу", - повідомили в пресслужбі ДСНС.

Постраждалих немає, а причина виникнення загоряння з'ясовується.

Нагадаємо, 15 серпня сталася пожежа в Хустської районної лікарні на Закарпатті. Через пожежу довелося евакуювати 200 чоловік, з яких 160 - пацієнти.

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