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19 серпня 2020, 21:14 1

СБУ спільно з британськими спецслужбами викрили міжнародне хакерське угруповання

19 серпня 2020, 21:14 1
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Угруповання діяло з 2018 року та викрадало для продажу в "DarkNet" персональні дані громадян Великобританії, США, країн Європи та СНД
Угруповання діяло з 2018 року та викрадало для продажу в "DarkNet" персональні дані громадян Великобританії, США, країн Європи та СНД
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на русском языке

Спецоперацію проводили кіберфахівці Служби безпеки України спільно з кіберпідрозділом Міської поліції Лондона та Національним агентством по боротьбі зі злочинністю Великої Британії.

Про це пише RegioNews з посиланням на СБУ.

У відомстві зазначили, що оперативники СБУ отримали від британських партнерів інформацію, що один із учасників угруповання проживає в Україні.

Хакер розробляв і продавав вірусні програми для викрадення логінів та паролів від сайтів, електронних поштових скриньок, даних кредитних карток та електронних гаманців. Надалі викрадена інформація використовувалася для створення бот-мереж, DDoS-атак, викрадення коштів і персональної інформації громадян.

Під час обшуків у хакера було вилучено понад 20 терабайт інформації з базами даних з комп’ютерів, які було зламано, а також вихідні коди розробленого ним вірусу. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину.

СБУ спільно з британськими спецслужбами викрили міжнародне хакерське угруповання Спецоперацію проводили кіберфахівці...

Опубліковано Служба безпеки України Середа, 19 серпня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні РНБО заявила, що Росія готує масштабні кібератаки на Україну до Дня Незалежності.

Україна СБУ Британія крадіжка кримінальна справа хакери дані спецоперація
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