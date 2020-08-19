СБУ совместно с британскими спецслужбами разоблачили международную хакерскую группировку

Группировка действовала с 2018 года и похищала для продажи в "DarkNet" персональные данные граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ

Группировка действовала с 2018 года и похищала для продажи в "DarkNet" персональные данные граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ

Спецоперацию проводили киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с киберподразделением Городской полиции Лондона и Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СБУ. В ведомстве отметили, что оперативники СБУ получили от британских партнеров информацию, что один из участников группировки проживает в Украине. Хакер разрабатывал и продавал вирусные программы для кражи логинов и паролей от сайтов, электронных почтовых ящиков, данных кредитных карточек и электронных кошельков. В дальнейшем похищенная информация использовалась для создания бот-сетей, DDoS-атак, похищения денежных средств и персональной информации граждан. Во время обысков у хакера было изъято более 20 терабайт информации с базами данных с компьютеров, которые было сломано, а также исходные коды разработанного им вируса. Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. СБУ совместно с британскими спецслужбами разоблачили международное хакерская группировка Спецоперацию проводили кіберфахівці... Опубликовано Служба безопасности Украины Среда, 19 августа 2020 г. Напомним, сегодня СНБО заявила, что Россия готовит масштабные кибератаки на Украину ко Дню Независимости.

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