Росія готує масштабні кібератаки на Україну до Дня Незалежності, – РНБО
Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони виявив ознаки підготовки до масштабної кібератаки на органи державної влади напередодні Дня Незалежності.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу РНБО.
Зазначається, що активізувалося угруповання хакерів "Gamaredon", за яким стоять спецслужби Російської Федерації.
"Фахівці НКЦК при РНБО України виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності в скомпрометованих системах", – йдеться в повідомленні.
Під час останніх спроб атак хакери використовували шкідливі вкладення, які імітують документи Служби безпеки України.
"Злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем і мереж державної установи", – додали в РНБО.
Як зазначили в РНБО, кібератаки спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня незалежності і під час підготовки до чергових місцевих виборів.
Раніше стало відомо, як Україна святкуватиме День Незалежності.