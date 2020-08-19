Росія готує масштабні кібератаки на Україну до Дня Незалежності, – РНБО

Кібератаки спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні

Кібератаки спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні

Рixabay

Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони виявив ознаки підготовки до масштабної кібератаки на органи державної влади напередодні Дня Незалежності.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу РНБО.

Зазначається, що активізувалося угруповання хакерів "Gamaredon", за яким стоять спецслужби Російської Федерації.

"Фахівці НКЦК при РНБО України виявили тенденцію до модернізації програмних засобів кібератак з метою підвищення ефективності подолання засобів захисту та приховування своєї діяльності в скомпрометованих системах", – йдеться в повідомленні.

Під час останніх спроб атак хакери використовували шкідливі вкладення, які імітують документи Служби безпеки України.

"Злочинці розсилають шкідливі документи електронною поштою, і під час їх відкриття хакери отримують доступ до систем і мереж державної установи", – додали в РНБО.

Як зазначили в РНБО, кібератаки спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні напередодні Дня незалежності і під час підготовки до чергових місцевих виборів.

Раніше стало відомо, як Україна святкуватиме День Незалежності.