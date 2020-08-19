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19 серпня 2020, 13:54 9

Перед навчальним роком першокласники повинні пройти медогляд - Ляшко

19 серпня 2020, 13:54 9
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Старшим дітям потрібно проходити медогляд раз на рік
Старшим дітям потрібно проходити медогляд раз на рік
Фото: з відкритих джерел
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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що медичний огляд перед початком навчального року першокласники повинні пройти, а всі інші діти повинні проходити його раз на рік.

Про це він розповів на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Медичні огляди перед навчальним роком проводяться для дітей першого класу. Для всіх інших дітей медичні огляди проводяться раз на рік", - сказав він.

Він попросив не робити скупчення в медичних установах на оглядах напередодні навчального року або наприкінці.

Відповідальність за проходження медичного огляду покладається на батьків. Батьки можуть сконтактувати із своїм сімейним лікарем і визначити дату проведення медичного огляду", - додав він.

Раніше повідомлялось, що школи в Україні в новому навчальному році будуть працювати у відповідності з діючими правилами адаптивного карантину.

школа МОЗ діти Віктор Ляшко
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