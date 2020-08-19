Частина українців можуть залишитися без субсидій: подробиці

В уряді також пояснили, що треба зробити для отримання субсидії

В уряді також пояснили, що треба зробити для отримання субсидії

У Мінсоцполітики повідомили, кого в Україні можуть позбавити субсидій, а кому доведеться повернути виплати.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН, про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбора.

"Будуть припинені виплати тим, хто не подав деякі документи або приховав свої певні доходи чи статки для того, щоб отримати субсидію. Йдеться про припинення виплат або повернення тих сум, які були призначені неправомірно", - розповів чиновник.

Він наголосив, що у випадку, якщо людина не мала право на субсидію, але користувалася нею, то гроші доведеться повернути.

Утім, тут є виключення, каже представник Мінсоцполітики: "Щоб отримати субсидію, треба подати заяву і декларацію про свої доходи. Якщо помилився працівник служби, то з людини нічого не заберуть, бо помилилася не вона. Якщо ж людина не правильно подала документи, то вже справа інша. Якщо людина подає декларацію і забула про доходи - це вже не зовсім правомірна дія".

За словами Шамбора, наразі відомство проводить додаткові перевірки. Зокрема, дані податкової служби, аби отримати інформацію про всі доходи людини.

"Минулого року ми перевірили отримувачів малозабезпечених сімей. Зараз будемо проводити ширшу перевірку тих, хто отримує субсидії", - повідомив радник міністра соцполітики.

Раніше стало відомо, скільки українців отримують субсидії на комуналку.