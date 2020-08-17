"Тиша" на Донбасі триває: від початку доби обстрілів не зафіксовано

Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні

Бойові втрати серед особового складу Об’єднаних сил відсутні

Фото: штаб ООС

Від початку поточної доби у зоні відповідальності бойових бригад, які виконують завдання у районі проведення ООС, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Штаб також повідомив, що ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.

17 серпня, українськими військовими виявлено один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка.

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