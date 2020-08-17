"Тиша" на Донбасі триває: від початку доби обстрілів не зафіксовано
Від початку поточної доби у зоні відповідальності бойових бригад, які виконують завдання у районі проведення ООС, обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Штаб також повідомив, що ворог продовжує здійснювати інженерні роботи на окремих ділянках, що є порушенням домовленостей досягнутих 22 липня Тристоронньою контактною групою.
17 серпня, українськими військовими виявлено один факт додаткового інженерного обладнання позицій противником у бік наших підрозділів неподалік Водяного, з боку території тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 17 серпня 2020 р.
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