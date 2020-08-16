У МОЗ розповіли про те, як будуть працювати дитсадки цієї осені

У червоних зонах дошкільні заклади не працюватимуть

У червоних зонах дошкільні заклади не працюватимуть

Фото з відкритих джерел

У разі погіршення епідситуації в регіоні і попадання в «червону зону», дитячі садки будуть закриті на 14 днів

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу в неділю, 16 серпня, пише RegioNews.

Він уточнив, що дошкільні дитячі установи, як і школи, не прийматимуть дітей, якщо населений пункт потрапить в "червону" зону карантину.

Коли ми говоримо про "червоний" рівень небезпеки, в районі або місті припиняється робота шкіл і дитячих садків – всіх освітніх установ, - підкреслив Степанов.

Він додав, що населений пункт, район або ж вся область потрапляють у певну зону на 14 днів. Тобто дитячі садочки закриваються на цей період. Коли ж епідемічна ситуація покращиться, то заклад зможе повноцінно відновити свою роботу.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня в Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавирусной хвороби.

До ослаблення карантину в Україні не готові Київ та 10 областей.