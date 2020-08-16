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16 серпня 2020, 16:14 4

У МОЗ розповіли про те, як будуть працювати дитсадки цієї осені

16 серпня 2020, 16:14 4
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У червоних зонах дошкільні заклади не працюватимуть
У червоних зонах дошкільні заклади не працюватимуть
Фото з відкритих джерел
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У разі погіршення епідситуації в регіоні і попадання в «червону зону», дитячі садки будуть закриті на 14 днів

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу в неділю, 16 серпня, пише RegioNews.

Він уточнив, що дошкільні дитячі установи, як і школи, не прийматимуть дітей, якщо населений пункт потрапить в "червону" зону карантину.

Коли ми говоримо про "червоний" рівень небезпеки, в районі або місті припиняється робота шкіл і дитячих садків – всіх освітніх установ, - підкреслив Степанов.

Він додав, що населений пункт, район або ж вся область потрапляють у певну зону на 14 днів. Тобто дитячі садочки закриваються на цей період. Коли ж епідемічна ситуація покращиться, то заклад зможе повноцінно відновити свою роботу.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня в Україні зафіксували ще 1637 випадків коронавирусной хвороби.

До ослаблення карантину в Україні не готові Київ та 10 областей.

коронавірус Україна карантин дитячий садок МОЗ Максим Степанов
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