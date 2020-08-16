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16 августа 2020, 16:14 2

В Минздраве рассказали о том, как будут работать детсады этой осенью

16 августа 2020, 16:14 2
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В красных зонах дошкольные учреждения работать не будут
В красных зонах дошкольные учреждения работать не будут
Фото из открытых источников
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В случае ухудшения эпидситуации в регионе и попадания в «красную зону», детские сады будут закрыты на 14 дней

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга в воскресенье, 16 августа, пишет RegioNews.

Он же уточнил, что дошкольные детские учреждения, как и школы, не будут принимать детей, если населенный пункт попадет в "красную" зону карантина.

Когда мы говорим о "красном" уровне опасности, в районе или городе прекращается работа школ и детских садов – всех образовательных учреждений, - подчеркнул Степанов.

Он добавил, что населенный пункт, район или же вся область попадают в определенную зону на 14 дней. То есть детские садики закрываются на этот период. Когда же эпидемическая ситуация улучшится, то заведение сможет полноценно возобновить свою работу.

Напомним, сегодня, 16 августа в Украине зафиксировали еще 1637 случаев коронавирусной болезни.

К ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 10 областей.

коронавирус Украина карантин детский сад Минздрав Максим Степанов
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