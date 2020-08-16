Економіка України почала відновлюватися в третьому кварталі – Шмигаль
Прем'єрміністр Денис Шмигаль стверджує, що українська економіка почала відновлюватися в третьому кварталі-2020.
Про це Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, у найближчі 3 роки ВВП буде рости в середньому більш ніж на 4% щорічно", - написав прем'єр.
Він також підкреслив, що коронакриза викликала одну з найбільших економічних рецесій за останні 70 років.
Фактично всі світові економіки показали стрімке рівень падіння ВВП у другому кварталі: Іспанія - 22,1%, Великобританія - 21,7%, Франція -19%, Німеччина -11,7%, Україна - 11,4%, США - 9,5%, Польща - 7,9%", - додав Шмигаль.
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Нагадаємо, днями Шмигаль розповів про своє бачення Національної економічної стратегії-2030.