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13 серпня 2020, 20:53 4

СБУ попередила доведення до банкрутства державного підприємства

13 серпня 2020, 20:53 4
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Співробітники Служби безпеки України задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного із найбільших державних підприємств у сфері тваринництва із розгалуженою мережею регіональних філій.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, протягом 2018-2019 років керівництво держпідприємства підписало кілька десятків завідомо збиткових договорів із підконтрольною їм агрофірмою. Посадовці сприяли укладанню контрактів про надання господарських послуг та закупівлю сільгосппродукції за завищеним цінами.

Таким чином перед комерційною структурою було штучно сформовано борг у понад 60 млн грн. Погашення цієї фіктивної кредитної заборгованості агрофірма намагалася домогтися за рахунок майна держпідприємства.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України правоохоронці провели 18 обшуків за місцями проживання та в офісах фігурантів провадження в Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Луганській, Київській областях та у столиці. Вилучено бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Нагадаємо, сьогодні ж СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств .

борги СБУ аграрії кримінальна справа підприємство сільське господарство банкрутство
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