У Зеленского показали, как будет выглядеть новая обходная дорога вокруг Киева

Маршрут будет иметь шесть участков

Маршрут будет иметь шесть участков

Офис президента

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает RegioNews.

Проект планируют реализовать до 2025 года в рамках программы Большое строительство. План предусматривает сооружение Киевской обходной дороги полукольцом общей протяженностью почти 150 км.

Маршрут Дорога будет иметь шесть участков и соединяет трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.

Также планируют построить мост через Днепр с подходами протяженностью более 25 км. КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.

"Сейчас Киевом проезжают свыше 600 тыс. автомобилей в сутки, 40% из которых - транзитом. Через столицу они движутся в разные части Украины. Существующий обход недостроенной Окружной дороги выглядит как обычная городская улица, которая окружена спальными районами. Поэтому ежедневно по этой дороге ездят еще и десятки тысяч легковых автомобилей, и общественный транспорт. Поэтому Кольцевая дорога постоянно разрушается, в воздух попадает много вредных выбросов, а окружающие районы испытывают большое влияние шума", - констатировали в Офисе президента.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал строительство в регионах полностью оснащенных больниц.