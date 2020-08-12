Уряд оновив умови про тимчасові обмеження перетину КПВВ з окупованим Кримом

Самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату ПЛР-тесту

Самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату ПЛР-тесту

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Кабінет міністрів України вніс зміни до свого розпорядження № 979, тепер зобов’язання щодо самоізоляції протягом 14 днів припиняється автоматично після закінчення строку самоізоляції, або у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграціі, передає RegioNews.

Самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату тесту ПЛР. Відповідне рішення прийнято урядом сьогодні, 12 серпня”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що обов’язкова самоізоляція не застосовується до абітурієнтів та осіб, які зараховані на навчання до закладів освіти, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя, з метою вступу, подання документів, тощо.

Відтепер перетнути КПВВ можуть громадяни України та члени їх сімей (без дозволу голови Держприкордонслужби та погодження Мінреінтеграції) за умови одержання негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або за умови дотримання умов самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в уряді назвали причини, по яким можливо перетнути кордон з Кримом.