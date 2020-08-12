14:47  12 серпня
Мер Рівного Хомко офіційно відмовився від балотування на четвертий термін
10:48  12 серпня
В "Голосі України" опублікували закон про гральний бізнес
08:19  12 серпня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували два обстріли
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2020, 15:39 6

Уряд оновив умови про тимчасові обмеження перетину КПВВ з окупованим Кримом

12 серпня 2020, 15:39 6
Читайте также на русском языке
Самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату ПЛР-тесту
Самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату ПЛР-тесту
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів України вніс зміни до свого розпорядження № 979, тепер зобов’язання щодо самоізоляції протягом 14 днів припиняється автоматично після закінчення строку самоізоляції, або у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграціі, передає RegioNews.

Самоізоляція не обов‘язкова у разі отримання негативного результату тесту ПЛР. Відповідне рішення прийнято урядом сьогодні, 12 серпня”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що обов’язкова самоізоляція не застосовується до абітурієнтів та осіб, які зараховані на навчання до закладів освіти, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та міста Севастополя, з метою вступу, подання документів, тощо.

Відтепер перетнути КПВВ можуть громадяни України та члени їх сімей (без дозволу голови Держприкордонслужби та погодження Мінреінтеграції) за умови одержання негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 або за умови дотримання умов самоізоляції", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в уряді назвали причини, по яким можливо перетнути кордон з Кримом.

Кабмін карантин Крим кордон КПВВ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »