14:41  11 серпня
Олександра Кольченка визнали винним у бійці під посольством Білорусі
11:34  11 серпня
Садовий про заяву Степанова: у Львові не розгортають лікарні другої хвилі
13:10  11 серпня
На Донбасі побільшало пожеж: штаб ООС забив на сполох
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2020, 13:35 4

Регіонам доступні ліки і медичні вироби на 5,6 млрд грн - МОЗ

11 серпня 2020, 13:35 4
Читайте также на русском языке
За чотири місяці регіони отримали лікарські засоби на 2,3 млрд гривень
За чотири місяці регіони отримали лікарські засоби на 2,3 млрд гривень
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Кількість доступних залишків лікарських засобів та медичних виробів в регіонах обліковується на суму близько 5,6 млрд гривень.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає RegioNews.

За її словами, зараз в регіони тривають поставки ліків та медичних виробів, які були придбані за бюджети попередніх років.

Із квітня 2020 року поставлено лікарських засобів та медичних виробів загалом на суму 2,3 млрд гривень. З червня МОЗ надало всі інструменти і нормативні підстави для початку закупівель через Державне підприємство "Медичні закупівлі України", - розповіла вона.

Шаталова додала, що 4 серпня був підписаний наказ про утворення наглядової ради ДП "Медичні закупівлі України".

Нагадаємо, в Україні суттєво збільшилась кількість госпіталізованих з коронавірусом. Влада готується до другої хвилі коронавірусу, яку прогнозують восени.

МОЗ лікарні регіони ліки брифінг
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стало відомо, які області не готові послабити карантин
11 серпня 2020, 12:01
Садовий про заяву Степанова: у Львові не розгортають лікарні другої хвилі
11 серпня 2020, 11:34
В Україні суттєво збільшилась кількість госпіталізованих з коронавірусом
11 серпня 2020, 11:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »