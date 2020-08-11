Регіонам доступні ліки і медичні вироби на 5,6 млрд грн - МОЗ
Кількість доступних залишків лікарських засобів та медичних виробів в регіонах обліковується на суму близько 5,6 млрд гривень.
Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає RegioNews.
За її словами, зараз в регіони тривають поставки ліків та медичних виробів, які були придбані за бюджети попередніх років.
Із квітня 2020 року поставлено лікарських засобів та медичних виробів загалом на суму 2,3 млрд гривень. З червня МОЗ надало всі інструменти і нормативні підстави для початку закупівель через Державне підприємство "Медичні закупівлі України", - розповіла вона.
Шаталова додала, що 4 серпня був підписаний наказ про утворення наглядової ради ДП "Медичні закупівлі України".
Нагадаємо, в Україні суттєво збільшилась кількість госпіталізованих з коронавірусом. Влада готується до другої хвилі коронавірусу, яку прогнозують восени.