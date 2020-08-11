Регіонам доступні ліки і медичні вироби на 5,6 млрд грн - МОЗ

За чотири місяці регіони отримали лікарські засоби на 2,3 млрд гривень

За чотири місяці регіони отримали лікарські засоби на 2,3 млрд гривень

Фото: МОЗ

Кількість доступних залишків лікарських засобів та медичних виробів в регіонах обліковується на суму близько 5,6 млрд гривень.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає RegioNews.

За її словами, зараз в регіони тривають поставки ліків та медичних виробів, які були придбані за бюджети попередніх років.

Із квітня 2020 року поставлено лікарських засобів та медичних виробів загалом на суму 2,3 млрд гривень. З червня МОЗ надало всі інструменти і нормативні підстави для початку закупівель через Державне підприємство "Медичні закупівлі України", - розповіла вона.

Шаталова додала, що 4 серпня був підписаний наказ про утворення наглядової ради ДП "Медичні закупівлі України".

Нагадаємо, в Україні суттєво збільшилась кількість госпіталізованих з коронавірусом. Влада готується до другої хвилі коронавірусу, яку прогнозують восени.