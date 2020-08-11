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11 августа 2020, 13:35 4

Регионам доступны лекарства и медицинские изделия на 5,6 млрд грн - Минздрав

11 августа 2020, 13:35 4
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За четыре месяца регионы получили лекарственные средства на 2,3 млрд гривен
За четыре месяца регионы получили лекарственные средства на 2,3 млрд гривен
Фото: Минздрав
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Количество доступных остатков лекарственных средств и медицинских изделий в регионах учитывается на сумму около 5,6 млрд гривен.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает RegioNews.

По ее словам, сейчас в регионы продолжаются поставки лекарств и медицинских изделий, приобретенных за бюджеты предыдущих лет.

С апреля 2020 года поставлено лекарственных средств и медицинских изделий в целом на сумму 2,3 млрд гривен. С июня Минздрав предоставил все инструменты и нормативные основания для начала закупок через Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", - рассказала она.

Шаталова добавила, что 4 августа был подписан приказ о создании наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки Украины".

Напомним, в Украине существенно увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом. Власть готовится ко второй волне коронавируса, которую прогнозируют осенью.

Минздрав больницы регионы лекарства брифинг
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