Регионам доступны лекарства и медицинские изделия на 5,6 млрд грн - Минздрав

За четыре месяца регионы получили лекарственные средства на 2,3 млрд гривен

За четыре месяца регионы получили лекарственные средства на 2,3 млрд гривен

Фото: Минздрав

Количество доступных остатков лекарственных средств и медицинских изделий в регионах учитывается на сумму около 5,6 млрд гривен.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает RegioNews.

По ее словам, сейчас в регионы продолжаются поставки лекарств и медицинских изделий, приобретенных за бюджеты предыдущих лет.

С апреля 2020 года поставлено лекарственных средств и медицинских изделий в целом на сумму 2,3 млрд гривен. С июня Минздрав предоставил все инструменты и нормативные основания для начала закупок через Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", - рассказала она.

Шаталова добавила, что 4 августа был подписан приказ о создании наблюдательного совета ГП "Медицинские закупки Украины".

Напомним, в Украине существенно увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом. Власть готовится ко второй волне коронавируса, которую прогнозируют осенью.