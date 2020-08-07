У Львові через масштабну пожежу загорівся газопровід

Пожежа сталася у виробничій будівлі

Пожежа сталася у виробничій будівлі

Фото: ДСНС

6 серпня у Львові в двохповерховій виробничій будівлі на вул.Шевченка 311 сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 16:51, вже о 19:26 пожежу було локалізовано та о 20:24 повністю ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, на місці події існувала загроза вибуху газу через загорання газового трубопроводу. Пожежі присвоїли підвищений ранг небезпеки.

До її ліквідації залучили 68 осіб особового складу та 16 одиниць спецтехніки, а також пожежний потяг "Укрзалізниці".

Складність у приборканні вогню полягала у відсутності на території водопостачання. Через це вогнеборці проклали додаткові рукавні лінії до найближчого водождерела, щоб провести забір води", - додали в ДСНС.

Вибуху газу вдалося уникнути, обійшлося без жертв та постраждалих. Вогнем було знищено дах на площі 600 кв.м, виробниче обладнання на площі 150 кв.м та зовнішній утеплювач на площі 200 кв.м.

Нагадаємо, за рік площа пожеж в Україні збільшилася в 40 разів, в середньому кожної доби підрозділи ДСНС ліквідовують по 280 пожеж.