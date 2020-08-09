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Від початку сьогоднішньої доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано
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09 серпня 2020, 18:25 1

Від початку сьогоднішньої доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано

09 серпня 2020, 18:25 1
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Бойових втрат і поранень немає
Бойових втрат і поранень немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Водночас, у ранковий час відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи – поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Чотирнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також, у районі проведення операції впродовж тижня піротехнічні розрахунки ДСНС зі складу Об’єднаних сил обстежили 39 гектарів території. За цей час вони вилучили та знешкодили 581 вибухонебезпечний предмет. Також за зверненням місцевих органів влади та з метою мінімізації наслідків артилерійських обстрілів, які стались протягом минулих років, співробітниками ДСНС проводилися роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури на території Донецької області. Упродовж тижня відновили 45 будинків.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 9 серпня 2020 р.

Нагадаємо, учора збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких – ворожі вогневі провокації.

Донбас ООС військові обстріли мінування
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