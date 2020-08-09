10:18  09 серпня
В Україні виявили ще майже 1200 випадків коронавірусу
12:09  08 серпня
В поліції розповіли, які регіони найбільше порушують карантин
09:55  09 серпня
На Донбасі з початку поточної доби обстрілів не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
09 серпня 2020, 09:55 1

На Донбасі з початку поточної доби обстрілів не зафіксовано

09 серпня 2020, 09:55 1
Читайте также на русском языке
Серед особового складу військових втрат немає
Серед особового складу військових втрат немає
Фото: штаб ООС Facebook
Читайте также
на русском языке

8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких – ворожі вогневі провокації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, противник з підствольного гранатомету зробив по одному пострілу у районі населеного пункту Шуми та Водяне. Ще по одному разу ворог вистрілив з автоматичних станкових гранатометів біля Попасної і Гнутового, а зі стрілецької зброї противник намагався спровокувати наших воїнів і біля Новоолександрівки, Оріхового та Водяного.

Наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках ТКГ. Так, ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 8 серпня 2020 р.

Нагадаємо, голова української делегації ТКГ Кравчук назвав чотири основних шляхи припинення вогню на Донбасі.

Донбас ООС військові обстріли окупанти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Донбасі зафіксовано п'ять випадків порушення перемир'я
08 серпня 2020, 18:08
У Зеленського порахували, скільки коштів потрібно на відновлення окупованого Донбасу
08 серпня 2020, 17:18
Кравчук назвав чотири основних шляхи припинення вогню на Донбасі
08 серпня 2020, 14:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »