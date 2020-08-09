На Донбасі з початку поточної доби обстрілів не зафіксовано

Серед особового складу військових втрат немає

Серед особового складу військових втрат немає

Фото: штаб ООС Facebook

8 серпня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, 7 з яких – ворожі вогневі провокації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, противник з підствольного гранатомету зробив по одному пострілу у районі населеного пункту Шуми та Водяне. Ще по одному разу ворог вистрілив з автоматичних станкових гранатометів біля Попасної і Гнутового, а зі стрілецької зброї противник намагався спровокувати наших воїнів і біля Новоолександрівки, Оріхового та Водяного.

Наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках ТКГ. Так, ворог здійснював інженерні роботи поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи.

Нагадаємо, голова української делегації ТКГ Кравчук назвав чотири основних шляхи припинення вогню на Донбасі.