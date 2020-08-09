16:26  09 августа
К смягчению карантина не готовы Киев и восемь областей
15:52  09 августа
Осенью цена газа может вырасти почти на 40% - Коболев
18:25  09 августа
С начала сегодняшних суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
09 августа 2020, 18:25 1

С начала сегодняшних суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано

09 августа 2020, 18:25 1
Читайте також українською мовою
Боевых потерь и ранений нет
Боевых потерь и ранений нет
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

В то же время, в утреннее время отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы – вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовское враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Четырнадцатые сутки подряд, с тех пор как объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также, в районе проведения операции в течение недели пиротехнические расчеты ГСЧС из состава Объединенных сил обследовали 39 гектаров территории. За это время они изъяли и обезвредили 581 взрывоопасный предмет. Также по обращению местных органов власти и с целью минимизации последствий артиллерийских обстрелов, которые произошли в течение прошлых лет, сотрудниками ГСЧС проводились работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры на территории Донецкой области. В течение недели восстановили 45 домов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Воскресенье, 9 августа 2020 года.

Напомним, вчера вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых – вражеские огневые провокации.

Донбасс ООС военные обстрелы минирование
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Слуга народа" выступила за проведение выборов на всей территории Донецкой области
09 августа 2020, 13:50
ЦИК определила территории Донетчины и Луганщины, на которых невозможно провести выборы
09 августа 2020, 12:56
На Донбассе с начала текущих суток обстрелов не зафиксировано
09 августа 2020, 09:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »