С начала сегодняшних суток обстрелов на Донбассе не зафиксировано

Боевых потерь и ранений нет

Боевых потерь и ранений нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

В то же время, в утреннее время отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы – вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовское враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Четырнадцатые сутки подряд, с тех пор как объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также, в районе проведения операции в течение недели пиротехнические расчеты ГСЧС из состава Объединенных сил обследовали 39 гектаров территории. За это время они изъяли и обезвредили 581 взрывоопасный предмет. Также по обращению местных органов власти и с целью минимизации последствий артиллерийских обстрелов, которые произошли в течение прошлых лет, сотрудниками ГСЧС проводились работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры на территории Донецкой области. В течение недели восстановили 45 домов.

Напомним, вчера вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых – вражеские огневые провокации.