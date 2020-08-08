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На Донбасі зафіксовано п'ять випадків порушення перемир'я
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08 серпня 2020, 18:08 1

На Донбасі зафіксовано п'ять випадків порушення перемир'я

08 серпня 2020, 18:08 1
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Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали
Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали
Фото: flickr
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Упродовж доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 фактів порушення перемир'я.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

По одному пострілу з автоматичного станкового гранатомету ворог здійснив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомету – неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зранку бойовики проводили поблизу населеного пункту Пікузи інженерні роботи, що заборонено домовленостями.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

В штабі ООС запевняють, що обстріли не несли загрози життю чи здоров’ю українських військових, і ситуація у районі проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС бойовики тричі порушили перемир'я, обійшлось без втрат.

ООС АТО війна Донбас обстріли
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