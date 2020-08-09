На Донбассе с начала текущих суток обстрелов не зафиксировано

Среди личного состава военных потерь нет

Среди личного состава военных потерь нет

Фото: штаб ООС Facebook

8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых – вражеские огневые провокации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, противник из подствольного гранатомета произвел по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов возле Попасной и Гнутового, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехового и Водяного.

Наши бойцы огонь в ответ не открывали.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках ТКГ. Так, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы.

Напомним, глава украинской делегации ТКГ Кравчук назвал четыре основных пути прекращения огня на Донбассе.