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На Донбассе с начала текущих суток обстрелов не зафиксировано
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09 августа 2020, 09:55 1

На Донбассе с начала текущих суток обстрелов не зафиксировано

09 августа 2020, 09:55 1
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Среди личного состава военных потерь нет
Среди личного состава военных потерь нет
Фото: штаб ООС Facebook
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8 августа вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили договоренности, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы, 7 из которых – вражеские огневые провокации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, противник из подствольного гранатомета произвел по одному выстрелу в районе населенного пункта Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов возле Попасной и Гнутового, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехового и Водяного.

Наши бойцы огонь в ответ не открывали.

Кроме того, отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках ТКГ. Так, враг осуществлял инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 8 августа 2020 г.

Напомним, глава украинской делегации ТКГ Кравчук назвал четыре основных пути прекращения огня на Донбассе.

Донбасс ООС военные обстрелы оккупанты
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