У Зеленського порахували, скільки коштів потрібно на відновлення окупованого Донбасу
Це сума, еквівалентна 5-7% ВВП України
Це сума, еквівалентна 5-7% ВВП України
Для повного відновлення тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей знадобиться близько 10 мільярдів доларів.
Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко, передає RegioNews.
Попередня оцінка – це близько 10 мільярдів доларів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольної території. Йдеться про 5-7% нашого ВВП", – сказав Устенко.
Він додав, що влада має намір створити фонд, зокрема на гроші донорів для того, щоб відновлювати тимчасово окуповані території після їх реінтеграції.
Нагадаємо, Кравчук назвав чотири основних шляхи припинення вогню на Донбасі, він вважає, що поступки можливі, якщо на них будуть йти обидві сторони.
Кравчук назвав чотири основних шляхи припинення вогню на ДонбасіВсі новини »
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