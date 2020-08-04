Працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватися газовими балончиками
Розглядався також такий варіант як шокери
Розглядався також такий варіант як шокери
Провідникам потягів Укрзалізниці планують дозволити використання газових балончиків для захисту.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі Громадського радіо, передає RegioNews.
Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча би газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники "Укрзалізниці" ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", — наголосив Криклій.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя.
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