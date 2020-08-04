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04 серпня 2020, 14:45

Працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватися газовими балончиками

04 серпня 2020, 14:45
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Розглядався також такий варіант як шокери
Розглядався також такий варіант як шокери
Фото: Мініфраструктури
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Провідникам потягів Укрзалізниці планують дозволити використання газових балончиків для захисту.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі Громадського радіо, передає RegioNews.

Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча би газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники "Укрзалізниці" ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", — наголосив Криклій.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя.

Владислав Криклій Укрзализныця поїзд захист Мінінфраструктури
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