Працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватися газовими балончиками

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі Громадського радіо, передає RegioNews.

Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча би газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники "Укрзалізниці" ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", — наголосив Криклій.